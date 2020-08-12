Райгородське водосховище вартістю понад 95 млн грн повернуто у розпорядження держави

12 августа 2020, 10:02

За ініціативою прокуратури Луганської області у судовому порядку в розпорядження держави повернуто Райгородське водосховище, яке розташоване у Сватівському районі Луганської області та є водним об’єктом загальнодержавного значення.

Прокуратура встановила порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства під час користування водним об’єктом та прилеглими земельними ділянками загальною площею майже 200 га вартістю понад 95 млн грн. Орендар не виконував договірні зобов’язання щодо утримання водосховища в належному стані, що призвело до його зневоднення – загальна площа водного дзеркала зменшилася з 160 до 50 га. Значне падіння рівня води спричинило зменшення рибних запасів та суттєву втрату природних якостей водосховища.

На усунення встановлених порушень прокуратура звернулася до Господарського суду Луганської області з позовом про розірвання договорів оренди та повернення водного об’єкту з прилеглими землями у стані не гіршому у порівнянні з тим, в якому орендар їх одержав.

За результатами розгляду позову суд визнав вимоги прокурора обґрунтованими, задовольнив позов та ухвалив рішення про повернення орендованого майна у розпорядження держави.

Прес-служба прокуратури Луганської області