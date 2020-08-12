Государственные СМИ Беларуси сообщают о задержании координаторов протестов

12 августа 2020, 11:47

В Минске задержаны координаторы массовых беспорядков, один из них руководил действиями соратников из гостиницы, сообщает госагентство БЕЛТА.

«Один из задержанных, минчанин, снимал номер на 17-м этаже гостиницы «Беларусь». Оттуда и координировал акции. Мужчина управлял действиями трех подчиненных. Они в свою очередь руководили сотнями», - сообщает агентство.

В Беларуси уже три ночи подряд проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами.

Как сообщал ForUm, после состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих. Около 3 тыс. человек задержаны. За минувшие сутки задержали еще более 2000 человек.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

Один человек погиб, его имя в МВД не называют. Провластные медиа назвали погибшего «преступником, осужденным за убийство».

По данным ЦИК Беларуси, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей.

Она выехала в Литву.