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Общественное мнение
Общество / Региональные
12 августа 2020, 12:15

В Луганской области зафиксированы шесть новых случаев COVID-19

Трое заболевших из Северодонецка: двое были госпитализированы с пневмонией, еще один - из числа ранее определенных контактных лиц и находился на самоизоляции после возвращения из РФ. Об этом сообщает пресс-служба Луганской обладминистрации.

Также COVID-19 обнаружен у трех жителей Старобельского района. Один - из числа ранее определенных контактных лиц, еще один человек был госпитализирован с пневмонией, другая - планировала лечиться в стационарном отделении, и после ПЦР-исследования у нее был зафиксирован коронавирус.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 167 человек. Из них выздоровели – 118, лечатся - 48 (19 - в стационаре; 29 - амбулаторно). Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 - 11,5%.

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