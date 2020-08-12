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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Политика / Региональные
12 августа 2020, 12:40

Леонид Кравчук предлагает отказаться от понятия "особый статус ОРДЛО"

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предлагает отказаться от понятия "особый статус ОРДЛО". Об этом он рассказал в эфире телеканала "ДОМ".

Первый президент напомнил, что "особый статус" противоречит украинскому законодательству. Вместо него он предлагает ввести формулировку "особый режим административного управления".

"Это будет в большей мере соответствовать тем реформам, которые происходят в Украине по местному самоуправлению и нашим законам, которые уже приняты. А если ставится задача ещё этот вопрос в Конституцию внести, как иногда мы слышим со стороны России, то это сейчас нереально", - рассказал Леонид Кравчук.

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