12 августа 2020, 12:40

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предлагает отказаться от понятия "особый статус ОРДЛО". Об этом он рассказал в эфире телеканала "ДОМ".

Первый президент напомнил, что "особый статус" противоречит украинскому законодательству. Вместо него он предлагает ввести формулировку "особый режим административного управления".

"Это будет в большей мере соответствовать тем реформам, которые происходят в Украине по местному самоуправлению и нашим законам, которые уже приняты. А если ставится задача ещё этот вопрос в Конституцию внести, как иногда мы слышим со стороны России, то это сейчас нереально", - рассказал Леонид Кравчук.