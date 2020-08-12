В Минске задержали волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева

В Минске задержали волонтеров украинской благотворительной организации «Восток SOS» Константина Реуцкого и Евгения Васильева.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.
Известно, что украинские правозащитники были задержаны белорусской милицией около 17:00 сегодня, 12 августа.
В МИД заверили, что посольство Украины в Беларуси принимает меры, чтобы установить местонахождение граждан, а также пообещали сообщить более подробную информацию позднее.
Как сообщает «Громадське», Реуцкого и Васильева схватили силовики после того, как увидели, что те снимают задержание прохожего, который просто переходил дорогу.