В Минске задержали волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева

13 августа 2020, 09:06

В Минске задержали волонтеров украинской благотворительной организации «Восток SOS» Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Известно, что украинские правозащитники были задержаны белорусской милицией около 17:00 сегодня, 12 августа.

В МИД заверили, что посольство Украины в Беларуси принимает меры, чтобы установить местонахождение граждан, а также пообещали сообщить более подробную информацию позднее.

Как сообщает «Громадське», Реуцкого и Васильева схватили силовики после того, как увидели, что те снимают задержание прохожего, который просто переходил дорогу.