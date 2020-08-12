Платники Луганщини перерахували понад 135 млн грн військового збору

13 августа 2020, 13:28

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що за січень - липень 2020 року платники податків перерахували до бюджету 135,4 млн грн військового збору. Це на 16,3 млн грн або на 13,7 відс. більше надходжень за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо: військовий збір запроваджено з серпня 2014 року, його ставка складає 1,5 відс. від об’єкта оподаткування. Платниками військового збору є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за нарахування військового збору до бюджету є роботодавці, які нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків.