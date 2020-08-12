На Донбассе подорвались двое военных, один погиб

13 августа 2020, 15:45

Сегодня, 13 августа, в Донецкой области в результате отклонения от маршрута следования подорвались на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Один из них погиб, другой получил ранения, сообщил пресс-центр оперативно-тактической группировки «Восток».

Раненого воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работают рабочие группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка. Обстоятельства трагедии выясняются.