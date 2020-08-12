Леонид Кравчук допускает более широкое применение русского языка в ОРДЛО

13 августа 2020, 16:11

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Леонид Кравчук допускает возможность более широкого применения русского языка в ОРДЛО. Об этом он рассказал в интервью " Украинскому радио", - сообщает "Украинская правда".

"Исходя из Конституции и европейских законов, можно в этих регионах предпринять шаги к более широкому применению русского языка. Это не будет нарушением украинского законодательства", - сказал первый президент Украины.

Он отметил, что украинская власть может внести изменения в свое законодательство относительно применения русского в ОРДЛО. При этом он подчеркнул, что о предоставлении языку статуса государственного здесь речь не идет.

Кравчук напомнил, что Конституция Украины предусматривает право национальных меньшинств, и, прежде всего, русских, на развитие и использование своего языка, но там ничего не сказано о русском как о втором государственном.