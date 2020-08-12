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Общественное мнение
Общество
13 августа 2020, 16:38

В рядах ВСУ за сутки зафиксировано 47 новых случаев COVID-19

За последние сутки зарегистрировано 47 новых случаев COVID-19 в рядах ВСУ, - сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

В учреждениях здравоохранения находится 7 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 работник ВС Украины, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 4 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 2 военнослужащего, Кропивницкая ЦРБ - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 39 человек (Львовская область - 25 военнослужащих и 2 работника ВС Украины, Киевская область - 7 военнослужащих и 3 работника ВС Украины, Днепропетровская область - 1 военнослужащий, Черновицкая область - 1 военнослужащий).

Всего по состоянию на 10.00 13 августа в Вооруженных Силах Украины болеет 354 человека.

Всего за время пандемии выздоровели - 727 человек, летальных исходов - 6.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 680 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 274 человек.

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