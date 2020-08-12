13 августа 2020, 16:38 В рядах ВСУ за сутки зафиксировано 47 новых случаев COVID-19 За последние сутки зарегистрировано 47 новых случаев COVID-19 в рядах ВСУ, - сообщает Командование Медицинских сил ВСУ. В учреждениях здравоохранения находится 7 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 работник ВС Украины, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 4 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 2 военнослужащего, Кропивницкая ЦРБ - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 39 человек (Львовская область - 25 военнослужащих и 2 работника ВС Украины, Киевская область - 7 военнослужащих и 3 работника ВС Украины, Днепропетровская область - 1 военнослужащий, Черновицкая область - 1 военнослужащий). Всего по состоянию на 10.00 13 августа в Вооруженных Силах Украины болеет 354 человека. Всего за время пандемии выздоровели - 727 человек, летальных исходов - 6. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 680 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 274 человек. Твитнуть Загрузка... Загрузка...