Селитру в Украине хранят не насыпью, как было в порту Бейрута

13 августа 2020, 17:39

Аммиачную селитру в Украине хранят в специальных емкостях, а не насыпью, как было в порту Бейрута.

Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал журналистам в рамках рабочей поездки в Харьковскую область, сообщает Укринформ.

"Первые результаты (проверок хранения аммиачной селитры - ред.) показывают, что стандарты хранения селитры в Украине - это хранение в бегах - специальных емкостях, то есть, она хранится не насыпью, как было в Бейруте", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что в Украине согласно первым результатам проверки также не нарушают сроки хранения селитры.

Премьер обратил внимание, что "факты, которые были приведены по отдельным портам в прессе" по хранению селитры также проверили, но информация не подтвердилась. "Факты были проверены, не подтвердилось, что где-то хранится в течение трех или четырех лет 3,2 тыс. тонн селитры. Эта селитра не хранится в тех портах, которые были названы, она была в течение полугода перегружена и забрана оттуда на производство", - добавил Шмыгаль.

Он отметил, что в местах хранения аммиачной селитры проверки продолжаются, результаты будут 15 сентября.