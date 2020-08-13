Рада может внести изменения в Избирательный кодекс до местных выборов

13 августа 2020, 18:00

Верховная Рада может внести изменения в Избирательный кодекс, чтобы унормировать в нем проблемные аспекты, перед местными выборами и даже во время избирательного процесса.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков журналистам на брифинге в Сумах, сообщает Укринформ.

"Я знаю, что есть инициативы от наших коллег, чтобы еще до того, как пройдут выборы, даже во время избирательного процесса это возможно, внести некоторые изменения для того, чтобы урегулировать проблемные аспекты, которые сейчас по ходу будут появляться. Если честно, хотелось бы, чтобы мы это сделали раньше, но Избирательный кодекс - достаточно громоздкий документ", - отметил Разумков.

Спикер напомнил, что в принятый в июле законопроект, который вносил изменения в Избирательный кодекс, было внесено большое количество поправок, и этот документ "достаточно политизирован".

"Не могу сказать, что он на 100% совершенный, но будем надеяться, что выборы пройдут надлежащим образом", - сказал Разумков.

Как сообщалось, 16 июля Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства" (№3485). Он вносит изменения в четыре книги Избирательного кодекса. Также усовершенствованы отдельные положения действующих законов "О Центральной избирательной комиссии", "О Государственном реестре избирателей", Уголовного кодекса и другие законы.

В Верховной Раде 10 августа был зарегистрирован законопроект №3971 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения отдельных избирательных процедур", который предлагает доработать Избирательный кодекс с учетом утверждения нового административно-территориального деления.