В столице прошел «круглый стол» на тему: «Технологии асимметричного противодействия внешней агрессии и пути их эффективного развития». Подробности далее в материале наших киевских корреспондентов.
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13 августа 2020, 16:54
В столице состоялся «круглый стол»: «Технологии асимметричного противодействия внешней агрессии»
В столице прошел «круглый стол» на тему: «Технологии асимметричного противодействия внешней агрессии и пути их эффективного развития». Подробности далее в материале наших киевских корреспондентов.
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