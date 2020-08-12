13 августа 2020, 10:29 На Донбассе погиб разведчик Военнослужащий отдельного разведывательного батальона из состава Объединенных сил погиб на Донбассе во время выполнения боевого задания из-за неосторожного обращения с оружием. Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Север" в Фейсбук. "С прискорбием сообщаем, что во время выполнения боевого задания в результате неосторожного обращения с оружием, получив огнестрельное пулевое ранение, несовместимое с жизнью, скончался военнослужащий отдельного разведывательного батальона из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении. Твитнуть Загрузка... Загрузка...