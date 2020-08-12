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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
13 августа 2020, 10:29

На Донбассе погиб разведчик

Военнослужащий отдельного разведывательного батальона из состава Объединенных сил погиб на Донбассе во время выполнения боевого задания из-за неосторожного обращения с оружием.

Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Север" в Фейсбук.

"С прискорбием сообщаем, что во время выполнения боевого задания в результате неосторожного обращения с оружием, получив огнестрельное пулевое ранение, несовместимое с жизнью, скончался военнослужащий отдельного разведывательного батальона из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.

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