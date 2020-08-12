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Власть / Региональные
13 августа 2020, 11:07

Розпочато ремонт шляхопроводу в Щасті на дорозі до Станиці Луганської

На Луганщині завершують відбудову автошляху Станиця Луганська – Сєвєродонецьк, який є одним із головних цьогорічних об’єктів Національної проєкту «Велике будівництво».

Цей маршрут складається з чотирьох ділянок, одна з них – дорога Н-21.

На цьому автошляху поблизу міста Щастя триває капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю.

Об’єкт розташований на км 68 + 910 автомобільної дороги державного значення Н-21 Старобільськ – Луганськ – Хрустальний – Макіївка – Донецьк.

Роботи проводить ТОВ «Укртрансміст» (місто Київ).

Загальна ширина шляхопроводу – 26,2 метра, довжина – 63,6 метра.

Наразі для руху транспорту відкрита одна половина шляхопроводу, на іншій відбуваються роботи.

Згідно з графіком, рух транспорту по цій смузі має відновитися у середині вересня, тоді ж розпочнуться роботи на іншій.

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