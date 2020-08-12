13 августа 2020, 11:07 Розпочато ремонт шляхопроводу в Щасті на дорозі до Станиці Луганської На Луганщині завершують відбудову автошляху Станиця Луганська – Сєвєродонецьк, який є одним із головних цьогорічних об’єктів Національної проєкту «Велике будівництво». Цей маршрут складається з чотирьох ділянок, одна з них – дорога Н-21. На цьому автошляху поблизу міста Щастя триває капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю. Об’єкт розташований на км 68 + 910 автомобільної дороги державного значення Н-21 Старобільськ – Луганськ – Хрустальний – Макіївка – Донецьк. Роботи проводить ТОВ «Укртрансміст» (місто Київ). Загальна ширина шляхопроводу – 26,2 метра, довжина – 63,6 метра. Наразі для руху транспорту відкрита одна половина шляхопроводу, на іншій відбуваються роботи. Згідно з графіком, рух транспорту по цій смузі має відновитися у середині вересня, тоді ж розпочнуться роботи на іншій. Твитнуть Загрузка... Загрузка...