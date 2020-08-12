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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
13 августа 2020, 11:38

В Луганской области подтверждены четыре новых случая COVID-19

За последние сутки, 12 августа, в Луганской области подтверждено 4 случая заболевания коронавирусной болезни. Об этом сообщили в Луганском областном лабораторном центре.

По одному новому случаю зарегистрировано в Северодонецк (лицо, находившееся в контакте с ранее заболевшим) и Рубежном (больной пневмонией), два новых случая – в Попасной (1 человек болен пневмонией, 1 человек, находившийся в самоизоляции после возвращения из временно оккупированных территорий).

Эпидемиологические расследования проводятся по всем подтвержденным случаям.

Также сообщается, что 3 человека выздоровели.

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