13 августа 2020, 11:38 В Луганской области подтверждены четыре новых случая COVID-19 За последние сутки, 12 августа, в Луганской области подтверждено 4 случая заболевания коронавирусной болезни. Об этом сообщили в Луганском областном лабораторном центре. По одному новому случаю зарегистрировано в Северодонецк (лицо, находившееся в контакте с ранее заболевшим) и Рубежном (больной пневмонией), два новых случая – в Попасной (1 человек болен пневмонией, 1 человек, находившийся в самоизоляции после возвращения из временно оккупированных территорий). Эпидемиологические расследования проводятся по всем подтвержденным случаям. Также сообщается, что 3 человека выздоровели. Твитнуть Загрузка... Загрузка...