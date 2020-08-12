Власти Беларуси подтвердили смерть арестованного на акции протеста

13 августа 2020, 12:02

В Следственном комитете Беларуси подтвердили смерть арестованного во время акции протеста в Гомеле 25-летнего мужчины.

Как передает Укринформ, об этом БЕЛТА сообщил начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата Следственного комитета Сергей Кабакович.

По данным правоохранителей, вечером 9 августа гомельчанин был задержан сотрудниками милиции за «активное участие в несанкционированном массовом мероприятии». Постановлением суда он был привлечен к административной ответственности и арестован на 10 суток.

Мужчину направили к месту отбывания наказания, где у него резко ухудшилось самочувствие. Гомельчанина доставили в учреждение здравоохранения, где он скончался, заявил представитель Следственного комитета Беларуси.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Как отмечается, «во время осмотра видимых телесных повреждений, которые могли бы стать причиной смерти, не обнаружено». Для установления точной причины смерти следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее СМИ сообщили о смерти в Гомеле 25-летнего участника протеста Александра Вихора.

По словам его матери, у сына были проблемы с сердцем. Когда после задержания он длительное время находился в закрытом автомобиле, который стоял на жаре в очереди в следственный изолятор, ему стало плохо.