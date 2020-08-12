Кулеба: Консул не нашел задержанных в Беларуси украинцев

13 августа 2020, 11:59

Место, где находятся задержанные в Минске граждане Украины Константин Реуцкий, Евгений Васильев и Оксана Алешина неизвестно, посольство Украины направило ноты в МИД Беларуси с запросом предоставить соответствующую информацию.

Как передает корреспондент Укринформ, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге 13 августа.

"Сегодня утром украинский консул посетил два крупнейших центра временного содержания лиц в Минске, но никакой информации о возможном пребывании там указанных граждан Украины получить не удалось. Официальные органы Беларуси не информируют нас о местонахождении наших граждан. Консул объезжает те точки, где могут содержать задержанных, для того, чтобы установить хотя бы какие-то данные о пребывании наших соотечественников"- сообщил Кулеба.

Министр отметил, что искать украинских граждан приходится в сложных обстоятельствах, поскольку в течение 9-12 августа в Минске были задержаны более 6 тысяч человек и все учреждения временного содержания в городе переполнены.

"Посольство Украины во исполнение моего поручения направило две ноты в Министерство иностранных дел Беларуси с запросом предоставить информацию о всех гражданах Украины, которые были задержаны правоохранительными органами Республики Беларусь в период с 9 по 12 августа, а также предоставить информацию о причинах задержания и местах содержания Константина Реуцкого, Евгения Васильева, а также третьей гражданки Оксаны Алешиной, которая была задержана вчера. Мы требуем немедленной встречи консула с этими задержанными лицами, а также если будет информация о других гражданах, то с ними тоже. Мы требуем немедленного и безусловного освобождения этих лиц с целью возвращения их в Украину", - подчеркнул Кулеба.