Украинцам советуют воздержаться от поездок в Беларусь

13 августа 2020, 12:21

Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Беларусь до стабилизации ситуации в этой стране.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге 13 августа.

"В связи с развитием ситуации вокруг Константина Реуцкого, Евгения Васильева и Оксаны Алешиной сегодня Министерство иностранных дел выдает новую рекомендацию гражданам Украины - воздержаться от поездок в Республику Беларусь до стабилизации ситуации в этой стране и последующих объявлений. Я призываю наших соотечественников прислушиваться к рекомендациям Министерства иностранных дел. Это позволит им избежать, мягко говоря, очень сложных ситуаций, в которые они могут попасть", - подчеркнул министр.

Кулеба напомнил, что накануне МИД дало рекомендации украинцам, которые уже находятся на территории Беларуси, проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать мест массового скопления людей, не участвовать в демонстрациях и акциях протеста, следить за новостями и рекомендациями местных органов власти.