Украина и Казахстан с 17 августа возобновляют авиасообщение

14 августа 2020, 16:40

Авиасообщение между Украиной и Казахстаном после временного прекращения в рамках карантинных мероприятий возобновляют с 17 августа.

Oб этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует пресс-служба министерства.

"Республика Казахстан готова возобновить международное авиасообщение с Украиной уже с 17 августа. Безопасность и соблюдение всех необходимых эпидемиологических требований остаются для нас приоритетом в осуществлении авиа- и других видов перевозок. И мы тоже подтверждаем свою готовность и желание возобновить полеты между нашими странами ", - сказал Криклий.

В Министерстве инфраструктуры также сообщили, что в соответствии с Протоколом заседания Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 11 августа 2020 года, было принято решение возобновить с 17 августа 2020 года международные авиарейсы из Украины. Об этом говорится в официальном письме, направленном ведомством Государственной авиационной службе Украины.