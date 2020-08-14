Часть Минского тракторного завода остановила работу

14 августа 2020, 17:00

Производственная деятельность части цехов на Минском тракторном заводе (МТЗ) остановлена из-за акций протеста, которые проводят работники предприятия.

После митинга рабочие и директор МТЗ вышли за блокпост к журналистам. Директор признал, что первая смена МТЗ остановила работу. Он не знает, заработает ли вторая смена, сообщает Наша Ніва.

Рабочие обратили внимание журналистов на то, что руководство завода хочет, чтобы устанавливались только экономические требования.

Между тем, по их словам, первое требование – немедленно реформировать силы безопасности, чтобы те, кто виновен в избиениях, были уволены. Второе требование - смена правительства в стране.

К списку своих требований они добавили роспуск ЦИК Ермошиной и не просто освобождение, а полную реабилитацию политзаключенных.

По информации забастовщиков, репрессировано не менее 20 сотрудников МТЗ.

Белорусские СМИ и телеграм-каналы продолжают сообщать о мирных акциях на крупных белорусских предприятиях. В частности, сообщается о крупной акции на Минском автозаводе (МАЗ) и Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ), Белорусском автозаводе (БелАЗ).

Работники предприятий не выдвигают экономических требований, производство в большинстве случаев работает в штатном режиме. Они требуют прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов и провести перевыборы президента.