За конфлікт зі смертельними наслідками у Сєвєродонецьку чоловіка засуджено до 7 років 1 місяця позбавлення волі

14 августа 2020, 16:56

За публічного обвинувачення прокурорів Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ухвалено вирок 33-річному місцевому мешканцю за заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

У ході судового розгляду встановлено, що обвинувачений під час вживання алкогольних напоїв зі знайомим у травні 2020 року у ході словесної перепалки завдав чоловіку декілька ударів кулаками в різні частини тіла. Водночас на цьому конфлікт не закінчився, оскільки вказані особи продовжили розпивати алкоголь в іншому місці, де зловмисник наніс потерпілому ще не менше 15 ударів кулаками в область тулуба та голови. Внаслідок гострої внутрішньої крововтрати, обумовленою закритою тупою травмою живота з розривом селезінки чоловік помер на місці.

Після заподіяння зазначених тілесних ушкоджень нападник зник з місця скоєння злочину.

За принципової позиції сторони обвинувачення Сєвєродонецьким міським судом Луганської області враховано надані докази вчинення інкримінованого злочину, визнано чоловіка винним та засуджено до 7 років 1 місяця позбавлення волі.

Довідково: на даний час вирок не набрав законної сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження – 30 днів із дня проголошення вироку.

Прес-служба прокуратури Луганської області