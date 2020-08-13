В Украине за сутки выявили 1732 новых случаев СOVID-19

14 августа 2020, 09:38

В Украине по состоянию на 14 августа зафиксировано 87 872 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов сегодня на брифинге в Киеве, - передает "ОстроВ".

"Два антирекорда. Впервые за прошлые сутки заболело 1732 человек, из них 110 детей и 78 медработника. Снова антирекорд по госпитализации - за прошлые сутки было госпитализировано 330 человек", - заявил министр.

По его словам, за последние сутки зафиксировано 19 летальных случаев от COVID-19.

Выздоровел 581 пациент.

"Всего за все время пандемии в Украине заболело 87 872 человек, из них 6 093 детей и 9 575 медработников. Выздоровело 46 216 человек, летальных случаев - 2011", - сказал Максим Степанов.