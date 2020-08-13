Люди выходят на улицы по всей Беларуси

14 августа 2020, 11:18

В Минске и других городах Беларуси продолжаются ненасильственные акции протеста, сообщает TUT.by.

Как отмечает издание, люди выходят на улицы, чтобы сказать свое «нет» издевательствам и избиениям, которым подвергали задержанных правоохранители.

Напротив универмага «Беларусь» в цепь солидарности выстроились врачи (в этом районе находится 5-я больница). Они держат в руках плакаты «Хватит избивать наших мужчин», «Медики против насилия».

В 8 утра на акцию солидарности вышли медики 10-й городской клинической больницы Минска. По их словам, они будут выходить в это время каждый день и будут делать это до тех пор, пока всех белорусов и их коллег не освободят, перед ними не извинятся и не выплатят компенсации.

Кроме того, медики больницы собирают подписи под открытым заявлением, в котором осуждают применение силы и неоправданную жестокость силовиков.

Против насилия и беззакония вышли работники завода имени Козлова и Минэнерго.