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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Политика
14 августа 2020, 12:14

Украина призвала Беларусь воздержаться от насилия и задержаний

На фоне протестов и массовых задержаний в Беларуси украинская сторона призывает власти этой страны воздержаться от силового подавления акций. Беларусь должна найти мирный выход из сложившейся ситуации.

Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

В контексте задержания украинцев Зеленский подчеркнул, что Украина умеет защищать своих граждан и всегда это делает.

"Однако мы призываем наших белорусских коллег категорически воздержаться от незаконных задержаний и насилия. Нам действительно небезразлично. Мы действительно переживаем за все, что происходит в Беларуси", - заявил он.

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