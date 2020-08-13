Зеленский сообщил об освобождении трех задержанных в Минске украинцев

14 августа 2020, 12:40

В Минске освобождены трое задержанных во время протестов наших соотечественников, ведутся переговоры об освобождении четвертого, задержанного в Бресте украинца.

Об этом сообщил в Фейсбуке Президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня, после наших настойчивых действий, были наконец освобождены украинцы Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина... Также сейчас идут переговоры по освобождению еще одного украинца - Романа Шишко, который находится в изоляторе города Бреста», - написал глава государства.

Президент заметил, что наши правозащитники и журналисты были задержаны 12 августа незаконно. «Они не нарушали никаких законов Республики Беларусь и находились там исключительно для получения достоверной информации о событиях, которые там происходят, и для комментирования их в публичном медийном пространстве. Открыто, прозрачно, профессионально. Сейчас они в полной безопасности», - сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина умеет защищать своих граждан и всегда это будет делать. В то же время он призвал белорусских коллег "категорически воздержаться от незаконных задержаний и насилия".

«Нам действительно небезразлично. Мы действительно переживаем за все, что происходит в Беларуси. Беларусь всегда была хорошим другом и партнером Украины. И для нас важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из общественно-политического конфликта», - резюмировал глава государства.