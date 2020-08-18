Во Львовской области один из городских советов отказывается усилить карантин

18 августа 2020, 14:04

В понедельник, 17 августа, городской совет Самбора во Львовской области отказался усиливать карантин, несмотря на нахождение города в "красной зоне". Таким образом власть не выполнила решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС от 13 августа.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Отмечается, что в это же время под стенами мэрии проходил пикет нескольких десятков предпринимателей с требованием не запрещать им работать.

Власти приняли такое решение, так как считают распоряжение государственной комиссии ТЭБ и ЧС противоречащим Конституции, а затем общественному транспорту и предпринимателям.

Также горсовет Самбора призвал полицию воздержаться от привлечения к ответственности предпринимателей, которые будут продолжать работать, вопреки карантинным ограничениям, которые должны быть в городе.

Кроме того, депутаты приняли обращение к президенту, министру здравоохранения и главы Львовской ОГА об отмене красного уровня эпидемиологической опасности в Cамборе, поскольку считают, что он не соответствует реальному положению дел с заболеваемостью COVID-19.

Напомним, с августа в Украине начали действовать новые правила карантина, согласно которым города, районы и области поделили на четыре зоны карантина - от "зеленой" до "красной".

Подобный прецедент уже был. В частности, власти Луцка и Тернополя отказывались усиливать карантин, узнав, что города находятся в "красной" зоне карантина.