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Общественное мнение
Политика
18 августа 2020, 15:02

Латвия направила ноту протеста Беларуси

Латвия направила ноту протеста Беларуси в связи с задержанием двух граждан своей страны во время протестных акций. В МИД также выразили позицию о действиях белорусских силовых структур.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Латвии.

"Согласно имеющейся в распоряжении МИД информации, с 10 по 13 августа правоохранительные органы Беларуси необоснованно задержали двух граждан Латвии, они подверглись физическому и психологическому насилию", - говорится в сообщении.

В связи с этим Латвия требует от властей Беларуси провести полное расследование инцидента и привлечь виновных к ответственности, а позже сообщить о результатах расследования.

"Министерство решительно осуждает применение правоохранительными органами Белоруссии физической силы против мирных участников протестных акций и требует немедленного освобождения задержанных демонстрантов", - говорится в сообщении.

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