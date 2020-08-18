Опрос: Почти половина украинцев не собираются делать прививку от коронавируса

18 августа 2020, 15:48

В готовности сделать бесплатную одобренную ВОЗ прививку от коронавируса украинцы разделились почти пополам. Треть тех, кто не собирается делать прививку, считают, что пандемии не существует, а опасность COVID-19 преувеличена.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международными институтом социологии, информирует Цензор.НЕТ.

47% опрошенных сказали, что готовы сделать прививку от коронавируса. 42% не согласились на это. Еще 11% пока не приняли решение.

Среди тех, кто не собирается воспользоваться вакциной, треть не верит в реальность эпидемии коронавируса и считает опасность преувеличенной. Еще 1/5 часть опасаются, что под видом вакцины им могут вколоть что-то другое.

Также противников прививки от COVID-19 беспокоит, что вакцина может оказаться опасной или неэффективной. 17% выступают против прививок в целом, 13% рассчитывают на свое хорошее здоровье, 11% боятся, что могут заразиться коронавирусом через прививку, 8% считают, что уже переболели, и у них есть антитела.

Опрос проводили с 7 по 11 августа методом САТІ (телефонные интервью с использованием компьютера). Участие в опросе приняли 2000 украинцев. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.