18 августа 2020, 10:12 Россия может закрыть границу с ОРДЛО В середине сентября 2020 года границу между РФ и ОРДЛО могут закрыть. Как пишет Telegram-канал "Луганский инсайд", причиной является ситуация с распространением коронавируса на оккупированном Донбассе. "Обсуждается вопрос о закрытии границы с РФ в 20-х числах сентября, в связи с пресловутым коронавирусом. В "ДНР" идут аналогичные обсуждения. В связи с этим открытие границы между "ЛНР" и "ДНР" может вообще не произойти в обозримой перспективе. И судя по тому, что рассмотрение этого вопроса постоянно затягивается властями "ДНР", они не желают открывать границы между "республиками" (хотя для этого нет никаких препятствий, кроме надуманных). Кроме как идиотизмом высшей степени эту ситуацию назвать нельзя", — сказано в сообщении. Твитнуть Загрузка... Загрузка...