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Общественное мнение
Общество / Региональные
18 августа 2020, 12:36

В Северодонецке заработал Центр предоставления административных услуг

Сегодня, 17 августа, Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) в г. Северодонецк продолжил прием заявителей.

Об этом сообщается на официальном сайте Северодонецкой ВГА.

График приема ЦПАУ:

Понедельник, вторник, среда с 8-30 до 15-30

четверг с 9-30 до 20-00

пятница с 8-00 до 15-00

Временно, не будет проводиться прием заявителей на услуги по оформлению и выдаче паспорта гражданина Украины (ID-карта) и паспорта гражданина Украины для выезда за границу, а также по регистрации бизнеса и недвижимости в связи с переоформлением организационно-правовых документов.

Подать документы на административные услуги:

по вопросам регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей и регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений можно у государственных регистраторов (нотариусов) Луганской области;

по вопросам оформления и выдачи паспорта гражданина Украины (ID-карта) и паспорта гражданина Украины для выезда за границу можно в Северодонецком городском отделе управления Государственной миграционной службы Украины в Луганской области (г. Северодонецк, ул.Партизанская, д. 12).

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