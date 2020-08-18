Органами ДПС Луганщини проведено 114 перевірок з обігу підакцизних товарів

18 августа 2020, 16:34

Протягом січня-липня 2020 року працівниками Головного управління ДПС у Луганській області проведено 114 перевірок суб’єктів господарювання з питань дотримання діючого законодавства щодо регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального.

В ході проведених перевірок встановлено 112 порушень законодавства, що регулює обіг підакцизних товарів. З них – 35 випадків роздрібної торгівлі алкогольними напоями за цінами, нижчими за встановлені мінімальні роздрібні ціни. Загалом за результатами проведених перевірок донараховано 3 млн 327,8 тис. гривень.

Крім того, за 7 місяців поточного року вилучено з незаконного обігу товарів підакцизної групи на загальну суму 10 млн 720 тис. гривень.