Боевики на Донбассе наращивают боеспособность

18 августа 2020, 14:00

Командование российских оккупационных войск на Донбассе наращивают боеспособность соединений и частей. В частности, через неконтролируемую границу с Россией на территорию Донбасса продолжаются поставки вооружения, военной техники и другого имущества военного назначения.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки, передает Министерство обороны Украины.

"Так, в течение последних двух недель к соединениям и частям российских оккупационных войск доставлено до 20 единиц боевой техники, восстановленной и модернизированной на предприятиях российского военно-промышленного комплекса", - сообщили в ГУР.

Кроме этого, по данным разведки, с территории РФ завезена очередная партия беспилотных летальных аппаратов, которые оснащены современными системами видеонаблюдения.