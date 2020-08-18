18 августа 2020, 10:00 Зеленский сменил персональный состав СНБО Президент Владимир Зеленский внес изменения в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ № 324/2020 Глава государства подписал 17 августа. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. Согласно документу, в состав СНБО вошли председатель Службы внешней разведки Валерий Кондратюк, новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский. Этим же указом из состава СНБО выведены экс-глава Службы внешней разведки Валерий Евдокимов, бывший вице-премьер-министр Вадим Пристайко и бывший глава НБУ Яков Смолий. СНБО является координационным органом при президенте Украины по вопросам национальной безопасности и обороны страны. Твитнуть Загрузка... Загрузка...