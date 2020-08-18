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Общественное мнение
Общество
18 августа 2020, 10:34

В Чехии возвращают масочный режим

С 1 сентября в Чешской Республике вновь будет введено обязательное ношение защитных масок в общественном транспорте, при посещении магазинов и иных общественных учреждений, например, почтовых отделений. Об этом сообщает "Чешское радио".

Маски, дабы воспрепятствовать распространению коронавируса, также будут обязаны носить ученики школ, когда они находятся вне классов. СМИ об этом сказал после заседания правительственного совета министр здравоохранения Адам Войтех.

«Ношение масок мы расцениваем, как одну из трех главных профилактических мер, также как соблюдение социальной дистанции и применение дезинфекции», – подчеркнул глава Минздрава.

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