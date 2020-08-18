На Луганщине взяли под стражу боевика НВФ

18 августа 2020, 11:02

Под стражу взят участник НВФ РФ, участвовал в обстрелах украинских позиций в районе проведения ООС, передает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным следствия, подозреваемый присоединился к рядам одного из иррегулярных незаконных вооруженных формирований, контролируемых Российской Федерацией, во время отбывания наказания в исправительной колонии региона за совершение тяжкого преступления. При поддержке оккупационной администрации был освобожден из мест лишения свободы и непосредственно участвовал в обстрелах украинских позиций и сопротивлялся подразделениям Вооруженных Сил Украины, задействованным в антитеррористической операции.

Позже участник НВФ РФ пересек линию разграничения и остался проживать на подконтрольной правительству территории. Впоследствии его местонахождение было установлено контрразведкой Службы безопасности Украины.

В настоящее время в отношении подозреваемого судом применена мера пресечения в виде содержания под стражей.