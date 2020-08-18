Правительство поддержало запрет хасидам посещать Умань в этом году

18 августа 2020, 11:35

Кабинет министров поддержал запрет паломникам-хасидам посещать Украину в этом году. Их приезд в Умань ожидался в сентябре.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как отмечается, эту инициативу поддержало правительство и Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Последние недели Украина фиксирует рост вспышек заболевания короновирусом среди населения. Эпидемиологическая ситуация в стране и мире не позволяет организовывать и проводить массовые мероприятия, тем более с участием иностранцев", - заявил глава МВД Арсен Аваков.