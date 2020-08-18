Харьков усилил карантин

18 августа 2020, 13:04

В Харькове усилили карантинные меры. Такое решение было принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусом среди жителей и определением города в "желтую зону".

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

"На рост заболеваемости повлияло несоблюдение горожанами требований адаптивного карантина, включая масочный режим, социальное дистанцирование, а также увеличение миграционных процессов и количества обследований", - говорится в сообщении.

Так, с сегодняшнего дня в городе запрещается:

посещения учреждений социальной защиты, где находятся граждане преклонного возраста;

работа хостелов;

работа развлекательных заведений и учреждений общественного питания после 24:00 и до 7:00;

проведение массовых мероприятий в ресторанах и кафе с участием более 20 человек;

работа спортивных залов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей не более одного человека на 10 кв. м.

Ограничения будут действовать до пересмотра эпидемической обстановки в Харькове.