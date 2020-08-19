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Общественное мнение
Криминал / Региональные
19 августа 2020, 13:38

В Лисичанске правоохранители разоблачили незаконный оборот контрафактного алкоголя

Сотрудники Луганского пограничного отряда совместно с сотрудниками спецподразделения Государственной фискальной службы Украины «Фантом» в ходе реализации оперативной информации разоблачили незаконный оборот контрафактного алкоголя, передает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

В частности, в городе Лисичанск был остановлен для проверки грузовой автомобиль "Volkswagen" под управлением местного жителя. В ходе осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили около 500 литров жидкости с характерным запахом спирта. Товар был упакован в тетрапаки по 10 литров с надписью водка "Пшеничная".

Алкогольную продукцию неизвестного происхождения изъяли. По данному факту сотрудниками ГФС составлен протокол об административном правонарушении.

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