19 августа 2020, 13:38 В Лисичанске правоохранители разоблачили незаконный оборот контрафактного алкоголя Сотрудники Луганского пограничного отряда совместно с сотрудниками спецподразделения Государственной фискальной службы Украины «Фантом» в ходе реализации оперативной информации разоблачили незаконный оборот контрафактного алкоголя, передает пресс-служба Госпогранслужбы Украины. В частности, в городе Лисичанск был остановлен для проверки грузовой автомобиль "Volkswagen" под управлением местного жителя. В ходе осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили около 500 литров жидкости с характерным запахом спирта. Товар был упакован в тетрапаки по 10 литров с надписью водка "Пшеничная". Алкогольную продукцию неизвестного происхождения изъяли. По данному факту сотрудниками ГФС составлен протокол об административном правонарушении. Твитнуть Загрузка... Загрузка...