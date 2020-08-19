Во Львове во время сжигания мусора погибла женщина

19 августа 2020, 15:04

Во Львове погибла 68-летняя сотрудница детсада, сжигая мусор на территории заведения.

По данным полиции, 17 августа, около 7:00 в Шевченковский отдел полиции поступило сообщение о том, что на территории детского сада на улице Китайской во Львове обнаружено обгоревшее тело женщины.

Правоохранители установили личность погибшей - 68-летней жительницы Львова, которая была сотрудницей детского сада. По предварительным данным, при сжигании мусора на женщине загорелась одежда, однако она не смогла самостоятельно погасить пламя и умерла от полученных телесных повреждений.

Тело погибшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Правоохранители устанавливают все обстоятельства гибели женщины. Досудебное расследование продолжается.