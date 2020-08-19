В Донецкой области будет работать первый мобильный ЦПАУ на КПВВ

19 августа 2020, 16:04

В Донецкую область прибыл первый из пяти мобильных центров предоставления административных услуг, который был куплен в рамках Программы развития ООН.

Об этом сообщает пресс-служба ДОГА.

Первый такой мобильный ЦПАУ будет направлен в Северскую объединенную территориальную громаду, где в течение месяца продлится испытания оборудования и подготовка персонала. После этого он начнет работать на территории громады и вблизи КПВВ "Майорск" Ожидается, что услугами мобильного ЦПАУ воспользуются жители неподконтрольных территорий.

Отмечается, что мобильный ЦПАУ может оказывать все услуги, предусмотренные в стационарных центрах. В нем есть четыре рабочих места, но при необходимости можно добавить и дополнительное место работы специалиста. Мобильный ЦПАУ оборудован гидравлическим подъемником для маломобильных групп населения, системой кондиционирования воздуха, зоной ожидания, туалетом.

В целом, проект будет реализован в два этапа: в этом году будут куплены мобильные ЦПАУ для Северской ОТГ, Марьинки и Мариуполя; в следующем года — для Угледара и Курахово. Они будут обслуживать жителей отдаленных населенных пунктов, а также предоставлять административные услуги людям, пересекающим линию разграничения.