Школы обеспечены учебниками на 99,5%

19 августа 2020, 17:00

Временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет сообщил об обеспеченности всех областей Украины учебниками на 99,5%.

Об этом он сказал во время выступления на Всеукраинской августовской конференции онлайн на тему «Образование в условиях пандемии: как организовать учебный год 2020-2021», сообщает Укринформ.

«На сегодняшний день имеем обеспечение учебниками на 99,5% всех областей Украины и надеемся, что с 1 сентября местные органы исполнительной власти доставят все учебники в учебные заведения», - сказал Шкарлет.

В этом году за государственный счет всего напечатано 4 млн 481 тыс. 185 экземпляров учебников для 3-х классов Новой украинской школы (84 названия оригинальных учебников и еще 45 - переведенных на языки национальных меньшинств).

Кроме того, в этом году также за государственный счет напечатаны учебники для учащихся 7-х классов: 47 оригинальных учебников и 18 - переведенных на языки национальных меньшинств. Общий тираж составляет 2 млн 611 тыс. 694 экземпляров.

На следующий учебный год планируется печать учебников для 4 и 8 классов. Конкурс уже начат, он продлится до 2 марта 2021 года.