Місцеві громади Луганщини отримали від спрощенців майже 218 млн грн єдиного податку

19 августа 2020, 10:31

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що суб’єкти господарювання протягом січня - липня 2020 року сплатили 217,8 млн грн єдиного податку.

У відомстві зазначили, що основна частина надходжень єдиного податку, а це 127,7 млн грн, сплачена фізичними особами – підприємцями, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Юридичні особи – платники єдиного податку ІІІ групи перерахували до місцевої скарбниці 17,5 млн грн, сільськогосподарські товаровиробники – 72,6 млн гривень.

У порівнянні з показниками за січень - липень 2019 року надходження єдиного податку збільшились на 22,3 млн грн або 11,4 відсотків.

Нагадаємо, всього за січень - липень 2020 року до місцевих бюджетів Луганщини надійшло 1 млрд 966,8 млн гривень.