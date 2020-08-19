В дополнительной сессии ВНО приняли участие 7,5 тыс. человек

19 августа 2020, 09:34

В дополнительной сессии Внешнего независимого оценивания (ВНО) в этом году приняли участие более 7,5 тыс человек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Украины.

Дополнительная сессия ВНО завершилась на прошлой неделе тестированием по химии. По данным Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО), в ней приняли участие 7 520 человек, это около 2% от количества участников основной сессии ВНО.

Наиболее массово участники ВНО традиционно сдавали украинский язык и литературу, математику и историю Украины:

украинский язык и литература – 2 892 человека;

математика – 1 333 человека;

история Украины – 1 165 человек;

английский язык – 865 человек;

биология – 530 человек;

география – 388 человек;

физика – 207 человек;

химия – 113 человек;

немецкий язык – 21 человек;

испанский язык – 3 человека;

французский язык – 3 человека.

Результаты тестирования дополнительной сессии ВНО были обнародованы 14 августа на информационных страницах участников. С пороговыми баллами «сдал / не сдал» для ВНО-2020 можно ознакомиться на сайте Министерства образования.

«В этом году дополнительная сессия ВНО началась 24 июля и продолжалась до 10 августа. Тестирование дополнительной сессии, как и основной, проходило в безопасных условиях и в соответствии с рекомендациями Главного государственного санитарного врача. К внешнему независимому оцениванию допускали лиц с температурой ниже 37,2 градусов, без признаков респираторных болезней и в защитных масках», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве также напомнили, что в ВНО-2020 приняли участие почти 400 тыс. человек, из них максимальные 200 баллов получили 447 участников – это на 63% больше, чем в прошлом году. Больше всего «отличников» по математике – 142 человека, на втором месте – английский язык, 84 участника.