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Общество / Региональные
19 августа 2020, 13:58

В Луганській області підтверджено 6 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу

За останню добу в Луганській області підтверджено 6 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Загальна кількість за весь період - 201.

Нові підтверджені випадки зареєстровані:

- м. Сєвєродонецьк - 2 (1 особа, які перебувала в контакті з раніше захворілим, 1 особа хвора на пневмонію);

- м. Лисичанськ - 2 (1 особа хвора на пневмонію,1 особа хвора на ГРВІ з тяжким перебігом);

- Станично-Луганський район - 2 (особи, які перебували в самоізоляції після повернення з ТОТ).

Епідеміологічні розслідування проводяться по усім підтвердженим випадкам. Виписано 9 осіб у зв'язку з одужанням. Загалом одужало 139 осіб.

Таким чином, маємо на сьогодні 66 активних хворих, з них 27 госпіталізовані до різних лікувально-профілактичних закладів області, інші 39 лікуються амбулаторно.

ДУ "Луганський обласний лабораторний центр МОЗ України"

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