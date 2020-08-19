В Луганській області підтверджено 6 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу

За останню добу в Луганській області підтверджено 6 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Загальна кількість за весь період - 201.
Нові підтверджені випадки зареєстровані:
- м. Сєвєродонецьк - 2 (1 особа, які перебувала в контакті з раніше захворілим, 1 особа хвора на пневмонію);
- м. Лисичанськ - 2 (1 особа хвора на пневмонію,1 особа хвора на ГРВІ з тяжким перебігом);
- Станично-Луганський район - 2 (особи, які перебували в самоізоляції після повернення з ТОТ).
Епідеміологічні розслідування проводяться по усім підтвердженим випадкам. Виписано 9 осіб у зв'язку з одужанням. Загалом одужало 139 осіб.
Таким чином, маємо на сьогодні 66 активних хворих, з них 27 госпіталізовані до різних лікувально-профілактичних закладів області, інші 39 лікуються амбулаторно.
ДУ "Луганський обласний лабораторний центр МОЗ України"