19 августа 2020, 13:58 В Луганській області підтверджено 6 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу За останню добу в Луганській області підтверджено 6 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Загальна кількість за весь період - 201. Нові підтверджені випадки зареєстровані: - м. Сєвєродонецьк - 2 (1 особа, які перебувала в контакті з раніше захворілим, 1 особа хвора на пневмонію); - м. Лисичанськ - 2 (1 особа хвора на пневмонію,1 особа хвора на ГРВІ з тяжким перебігом); - Станично-Луганський район - 2 (особи, які перебували в самоізоляції після повернення з ТОТ). Епідеміологічні розслідування проводяться по усім підтвердженим випадкам. Виписано 9 осіб у зв'язку з одужанням. Загалом одужало 139 осіб. Таким чином, маємо на сьогодні 66 активних хворих, з них 27 госпіталізовані до різних лікувально-профілактичних закладів області, інші 39 лікуються амбулаторно. ДУ "Луганський обласний лабораторний центр МОЗ України" Твитнуть Загрузка... Загрузка...