В Славянске провели эксгумацию тел погибших во время боев 2014 года

19 августа 2020, 10:32

В Славянске полицейские провели эксгумацию тел погибших во время боевых действий 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что во время досудебного расследования по факту гибели людей в результате вооруженного конфликта полиция обнаружила захоронение с неопознанными телами.

«Место захоронения находилось на территории кладбища в г. Славянске. Эксгумацию организовал следственный отдел Славянского отдела полиции с участием следователей-криминалистов и оперативников уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Донецкой области с привлечением группы транспортировки и поиска погибших военнослужащих "Эвакуация 200" Вооруженных сил Украины. На раскопках присутствовали независимые эксперты по судебной медицине от Международного комитета Красного Креста», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что большинство информации по эксгумации составляет тайну следствия.

«Предварительно известно, что останки принадлежат людям, которые погибли во время оккупации Славянска в 2014 году. У погибших взяты биологические образцы для проведения молекулярно-генетических экспертиз с возможностью в дальнейшем установить их личности. Соответствующие образцы будут направлены в Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины. Это позволит облегчить страдания людей, родные которых пропали без вести и которые шесть лет живут в неизвестности», – рассказали в полиции.

Процедура длилась два дня и проходила по международным стандартам. Правоохранители использовали современные методы извлечения и транспортировки тел, чтобы обеспечить сохранение биообразцов и вещественных доказательств.

Мероприятие проведено в рамках уголовного производства, открытого по факту гибели граждан во время вооруженного конфликта (п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование продолжается.

В полиции добавили, что это уже не первая эксгумация, которая помогла установить судьбу без вести пропавших и обеспечить эффективное расследование обстоятельств их гибели. Так, полицейские установили участников незаконных вооруженных формирований, которые расстреляли в Славянске 4-х мирных жителей.