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Общественное мнение
Экономика
19 августа 2020, 11:03

Украина ввела пошлины на дизтопливо, сжиженный газ и уголь из РФ

Кабинет министров Украины установил специальные пошлины на импорт дизтоплива, сжиженного газа и угля из Российской Федерации. Пошлины будут действовать до конца года.

Соответствующее постановление от 17 августа опубликовано на правительственном портале.

В документе говорится о том, что для защиты интересов безопасности чрезвычайных обстоятельствах в международных отношениях вводятся следующие пошлины (независимо от других видов пошлины в процентах к таможенной стоимости товаров):

для тяжелых дистиллятов (дизельное топливо) - 4%;

для сжиженных газов - 3%;

для всех типов угля (кроме антрацитового и еще нескольких видов) - 65%.

При этом в случае невозможности достоверно установить страну происхождения, вышеуказанные товары выпускаются в свободное обращение на таможенной территории Украины при условии уплаты специальной пошлины.

Постановление теряет силу 31 декабря 2020 или после отмены Российской Федерацией дискриминационных или недружественных действий в отношении Украины.

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