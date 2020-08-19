Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Экономика
19 августа 2020, 11:36

Украина привлечет кредит на 250 млн евро

Кабинет министров принял решение о привлечении кредитов на общую сумму до 250 млн евро по договорам между Украиной и Cargill Financial Services International, Inc. Государственные внешние заимствования осуществляются в 2020 году в пределах, предусмотренных законом о госбюджете.

Соответствующее постановление от 17 августа 2020 года № 717 обнародована на Правительственном портале.

Согласно утвержденным условиям, на сумму кредитов начисляется:

процентный доход по ставке 5,95% годовых по кредитным договорам со сроком погашения через три года после даты получения кредитных средств;

процентный доход по ставке 6,85% годовых по кредитным договорам со сроком погашения через пять лет после даты получения кредитных средств.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: