Украина привлечет кредит на 250 млн евро

19 августа 2020, 11:36

Кабинет министров принял решение о привлечении кредитов на общую сумму до 250 млн евро по договорам между Украиной и Cargill Financial Services International, Inc. Государственные внешние заимствования осуществляются в 2020 году в пределах, предусмотренных законом о госбюджете.

Соответствующее постановление от 17 августа 2020 года № 717 обнародована на Правительственном портале.

Согласно утвержденным условиям, на сумму кредитов начисляется:

процентный доход по ставке 5,95% годовых по кредитным договорам со сроком погашения через три года после даты получения кредитных средств;

процентный доход по ставке 6,85% годовых по кредитным договорам со сроком погашения через пять лет после даты получения кредитных средств.