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Общественное мнение
Общество
19 августа 2020, 12:02

Украина и Израиль призвали хасидов воздержаться от паломничества в Умань

Правительства Украины и Израиля призвали паломников отказаться от посещения Умани в этом году на время празднования Рош ха-Шана. При этом для тех, кто все-таки решит посетить город, напомнили, что карантин распространяется на все публичные мероприятия.

Об этом говорится в совместном заявлении стран, опубликованном на сайте Кабмина.

"Руководствуясь рекомендациями и предостережениями Министерств здравоохранения Украины и Израиля, настоятельно призываем всех паломников, которые планируют принять участие в нынешних праздничных мероприятиях по случаю Рош ха-Шана в Украине, воздержаться от посещения города Умань через угрожающую эпидемическую ситуацию", - говорится в заявлении.

Правительства Украины и Израиля выразили надежду, что отметить праздник без каких-либо ограничений получится в следующем году.

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