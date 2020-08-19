В ВОЗ заявили о новой фазе пандемии COVID-19

19 августа 2020, 12:46

Во Всемирной организации здравоохранения обеспокоены тем, что новая волна COVID-19 связана с людьми от 20 до 40 лет, многие из которых не знали, что они заражены коронавирусом. В связи с этим мир вступил в новую фазу пандемии в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Об этом заявил региональный директор ВОЗ по странам Западной части Тихого океана Такеши Касаи, передает Reuters.

По его словам, в этом месяце доля молодых людей среди инфицированных во всем мире возросла, что подвергло риску уязвимые слои населения во всем мире, включая пожилых и больных людей в густонаселенных районах со слабым медицинским обслуживанием.

"Пандемия меняется. Люди в возрасте от 20 до 30 и 40 лет все чаще становятся движущей силой распространения COVID-19. Многие даже не подозревают, что инфицированы. Это увеличивает риск вторичных эффектов для более уязвимых", - заявил Касаи.

По его словам, страны могут эффективнее уменьшить разрушительные последствия для жизни и экономики, сочетая раннее выявление и реагирование для борьбы с инфекциями.