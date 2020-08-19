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Общественное мнение
Власть / Региональные
19 августа 2020, 13:02

В Попасной появится мобильный ЦПАУ

В Попасной состоялась презентация мобильного центра предоставления административных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.

Центр будет обслуживать не только жителей города, но и других удаленных населенных пунктов района. Глава области Сергей Гайдай отметил, что такими мобильными комплексами будут обеспечены и новые пункты пересечения линии разграничения, а именно - в Золотом и Счастье.

Представленный мобильный ЦПАУ создан в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира при финансовой поддержке Правительства Канады и является первым из пяти, запланированных для работы в Луганской области.

Сейчас осуществляется разработка новой геолокализованной информационной платформы и мобильного приложения (в состав которого будет входить система SMS-оповещения), что позволит пользователям легко найти информацию о соответствующих административных и регуляторных процедуры, отследить местонахождение мобильных ЦПАУ, а также предоставить обратную связь о полученных услугах.

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